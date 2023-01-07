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03:19, 7 января 2023Россия

Российские военные приняли участие в рождественском богослужении

Участники СВО на Украине приняли участие в рождественском богослужении в храме ЗВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Верующие военные-участники специальной военной операции (СВО) встретили Рождество Христово в одном из храмов Западного военного округа (ЗВО), пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в дни церковных праздников, таких как Рождество, присутствие священника рядом с бойцами особенно ценно и важно. «Но где-то на другом конце России в это же время будут молиться их родственники и друзья, в этом есть подлинное народное единство», — подчеркнули в министерстве.

В богослужении также приняли участие мобилизованные, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО, в том числе в тыловых районах спецоперации.

Ранее патриарх Московский и всея Руси заявил, что мир на Украине возможен только при условии, когда в сердцах людей будет вера.

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Марина Совина
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