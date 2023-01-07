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02:48, 7 января 2023Мир

Пентагон рассказал о помощи украинским военным в ремонте техники

Пентагон: ВСУ могут звонить западным специалистам и получать инструкцию по ремонту техники

Фото: 2nd Lt. Emily Park/ Globallookpress.com

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) не требуется передавать за рубеж для ремонта полученную неисправную технику. Они могут позвонить западным специалистам и получить пошаговую инструкцию по устранению поломок. Об этом сообщила заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер, передает РИА Новости.

«Украинские служащие, где бы они ни были на Украине, если они нуждаются в помощи в ремонте — им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию», — заявила представитель американского оборонного ведомства.

Купер добавила, что в настоящее время приоритетным направлением военной поддержки Киева является укрепление противовоздушной обороны (ПВО), а также поставки дальнобойной артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, и бронетехники.

Ранее заместитель помощника министра обороны США, оценивая возможность прекращения военной помощи Украине на фоне раскола в палате представителей Конгресса, рассказала, что, несмотря на это, обе партии продолжат поддерживать Киев.

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Марина Совина
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