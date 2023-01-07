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05:30, 7 января 2023Мир

США отклонили предложения по приобретению нефти для восполнения резерва

Bloomberg: Минэнерго США отклоняет предложения по покупке нефти для восполнения резерва

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американские власти отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Минэнерго США отклонило несколько предложений о возможной покупке нефти в феврале. Ведомство хочет отложить закупку. Издание пишет, что Вашингтон будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что на текущий момент показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

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Марина Совина
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