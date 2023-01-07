Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 7 января 2023Мир

Решение Греции построить забор на границе с Турцией объяснили

Политолог Топорнин связал план Греции построить забор на границе с Турцией с мигрантами

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греция намерена построить по всей длине сухопутной границы с Турцией забор из-за потока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Так решение Афин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Конструкция протяженностью около 140 километров будет возведена вдоль реки Эврос, сообщила пресс-служба министерства защиты граждан Греции. Работы по строительству первых 35 километров заграждения планируется начать немедленно. Их стоимость оценивается в 100 миллионов евро. По мнению политолога, в первую очередь это связано с географическим положением балканского государства.

Материалы по теме:
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
26 декабря 2022

«Если вспомнить миграционный кризис 15–16 годов, то именно через Турцию, как считают греческие политики, хлынул поток сирийских беженцев. Они говорили, что турецкие контрабандисты специально организуют коридоры, переправляют сирийских беженцев на баржах. Все беженцы хотели попасть в ЕС, они говорили, что едут не в Грецию, а в Германию, Францию, Бельгию и Австрию. Но ближайшей на пути к ним была Греция, которая испытывала тогда очень большое миграционное давление. Ее инфраструктура не была рассчитана на прием такого количества этих лиц», — объяснил он.

В то же время играют роль и исторически не самые дружественные отношения Афин и Анкары, отметил Николай Топорнин.

Строительство забора подтверждает, что не все безоблачно между Турцией и Грецией

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО

«Это все следствие той политики, которую проводила Турция. В отношениях между Турцией и Грецией очень много темных пятен, поэтому греческое правительство пытается там, где это возможно, себя обезопасить от действий турецких властей», — заключил он.

По словам министра защиты граждан Греции Такиса Теодорикакоса, в 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тысяч нелегальных мигрантов и арестовала 1,3 тысячи перевозчиков людей.

Ранее в Евросоюзе призвали построить заборы на границах объединения из-за наплыва мигрантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» заняла еще одно село в пригороде Артемовска
Совбез ООН назначил дату заседания по Украине
Зеленский ввел санкции против Киркорова и Михалкова
Перечислены советы для настроя на рабочий режим после длинных выходных
В Днепре захотели снести памятник создателю советских ВДВ
Появилось видео смертельного крушения самолета с российскими священниками
В МИД назвали сатанизмом лишение священников УПЦ гражданства Украины в Рождество
В Иране казнили участников беспорядков за убийство ополченца
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
Собчак определила свой самый лучший наряд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.