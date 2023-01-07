Решение Греции построить забор на границе с Турцией объяснили

Политолог Топорнин связал план Греции построить забор на границе с Турцией с мигрантами

Греция намерена построить по всей длине сухопутной границы с Турцией забор из-за потока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Так решение Афин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Конструкция протяженностью около 140 километров будет возведена вдоль реки Эврос, сообщила пресс-служба министерства защиты граждан Греции. Работы по строительству первых 35 километров заграждения планируется начать немедленно. Их стоимость оценивается в 100 миллионов евро. По мнению политолога, в первую очередь это связано с географическим положением балканского государства.

«Если вспомнить миграционный кризис 15–16 годов, то именно через Турцию, как считают греческие политики, хлынул поток сирийских беженцев. Они говорили, что турецкие контрабандисты специально организуют коридоры, переправляют сирийских беженцев на баржах. Все беженцы хотели попасть в ЕС, они говорили, что едут не в Грецию, а в Германию, Францию, Бельгию и Австрию. Но ближайшей на пути к ним была Греция, которая испытывала тогда очень большое миграционное давление. Ее инфраструктура не была рассчитана на прием такого количества этих лиц», — объяснил он.

В то же время играют роль и исторически не самые дружественные отношения Афин и Анкары, отметил Николай Топорнин.

Строительство забора подтверждает, что не все безоблачно между Турцией и Грецией Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

«Это все следствие той политики, которую проводила Турция. В отношениях между Турцией и Грецией очень много темных пятен, поэтому греческое правительство пытается там, где это возможно, себя обезопасить от действий турецких властей», — заключил он.

По словам министра защиты граждан Греции Такиса Теодорикакоса, в 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тысяч нелегальных мигрантов и арестовала 1,3 тысячи перевозчиков людей.

Ранее в Евросоюзе призвали построить заборы на границах объединения из-за наплыва мигрантов.