Второй борт с ранеными военнослужащими из Макеевки прибыл в Самарскую область

Власти: второй спецборт Минобороны с ранеными из Макеевки прибыл в Самарскую область

Второй спецборт Министерства обороны России с ранеными в Макеевке военнослужащими прибыл в Самарскую область. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что военнослужащие ранее проходили лечение в госпитале Ростова-на-Дону.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, в госпитале ростовском госпитале еще остается на лечении 15 военнослужащих из Самарской области. Он заверил, что по мере того, как врачи разрешат транспортировку, остальных раненых также перевезут в регион.

Азаров добавил, что часть военнослужащих находятся в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение.

Ранее Азаров сообщал, что около 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в результате удара по ПТУ в Макеевке, будут переведены на лечение в Самару.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты американского производства HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол. Российское Минобороны признало гибель 89 военнослужащих.