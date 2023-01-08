Бывший советник ЦРУ предрек обострение конфликта на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: успех России на Украине может стать причиной для эскалации с США

Попытки предотвратить поражение Украины в ходе конфликта с Россией могут стать причиной еще большей эскалации. Обострение кризиса предрек бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

«Большая опасность может возникнуть, если США по глупости продолжат эскалацию до победного конца, чтобы предотвратить поражение Украины. Я не предсказываю, что это произойдет, но ситуация может обостриться до такой степени, что тактическое ядерное оружие будет применено в отчаянии», — говорится в публикации экс-советника об успехах российской армии.

По мнению Рикардса, президент США Джо Байден «не отступит перед Россией из-за опасности нового стратегического поражения США, которые до сих пор помнят фиаско в Афганистане». Он отметил, что Москва уже сменила тактику действий на Украине и планомерно выводит из строя энергетическую инфраструктуру Киева.

Ранее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс высказали мнение, что российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Они считают, что в случае отсутствия успехов украинской армии для захвата этих территорий, Запад будет увеличивать давление на Киев «на фоне продолжения месяцев военного тупика».