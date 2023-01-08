Девушка-боец ММА умерла в возрасте 18 лет

Девушка-боец ММА Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила ее сестра Анджела Ли.

«Она ушла слишком рано. С тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней. Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь уже никогда не будет прежней», — написала родственница Ли. Она уточнила, что сестра умерла 26 декабря, но не назвала причину смерти.

Ли должна была провести бой 14 января на турнире промоушена ONE Championship. Спортсменка дебютировала в смешанных единоборствах в 2021 году. На ее счету три победы в трех боях, все были одержаны досрочно.