Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 8 января 2023Мир

В США назвали единственный угрожающий стране конфликт

Карлсон и Макгрегор назвали ситуацию на границе с Мексикой конфликтом, угрожающим США

Фото: Fred Greaves / Reuters

Американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвали единственный угрожающий стране конфликт в эфире телеканала Fox News. По их мнению, это ситуация на границе с Мексикой.

«На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», — констатировал Карлсон. По его словам, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.

Мнение Карлсона поддержал Макгрегор. Он подчеркнул, что США подпитывают конфликт на Украине вместо того, чтобы решать вопрос с Мексикой, так как не видят в этом финансовой выгоды. Полковник также напомнил, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы». «Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-главы Госдепа США и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
В Британии заявили о неожиданной проблеме в армии
Психолог дал россиянам совет по возвращению на работу после праздников
В США назвали единственный угрожающий стране конфликт
В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли минимум 17 человек
Нарколог назвал способы выйти из новогоднего запоя
Журналистка из США назвала «папика» Зеленского в Конгрессе
В США указали на ставший частью повседневной жизни расизм в Швеции
В Германии порассуждали об односторонней поставке оружия Украине
Китай заподозрили в слежке за британскими министрами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.