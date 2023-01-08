В США назвали единственный угрожающий стране конфликт

Карлсон и Макгрегор назвали ситуацию на границе с Мексикой конфликтом, угрожающим США

Американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвали единственный угрожающий стране конфликт в эфире телеканала Fox News. По их мнению, это ситуация на границе с Мексикой.

«На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», — констатировал Карлсон. По его словам, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.

Мнение Карлсона поддержал Макгрегор. Он подчеркнул, что США подпитывают конфликт на Украине вместо того, чтобы решать вопрос с Мексикой, так как не видят в этом финансовой выгоды. Полковник также напомнил, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы». «Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — заключил он.