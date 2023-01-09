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20:14, 9 января 2023Путешествия

Названы действенные способы заполучить место в первом классе самолета без доплат

Эксперты по путешествиям: на возможность пересесть в первый класс самолета влияет одежда

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Эксперты по путешествиям рассказали, что нужно делать пассажирам экономкласса, чтобы заполучить место в первом классе в самолете без доплат. Их слова приводит The Mirror.

Так, одним из самых действенных способов заполучить место — пожаловаться на проблемы со здоровьем и напрямую попросить у членов экипажа пересадить в более удобное кресло. По словам одного из бортпроводников, причиной, по которой кому-то может понадобиться дополнительное пространство для ног, может быть тромбоз глубоких вен.

Также на возможность пересесть в первый класс влияет правильно выбранная одежда. «Хотя ношение лучшей одежды не является гарантией повышения класса, элегантный наряд, безусловно, повысит ваши шансы», — отметил эксперт по путешествиям компании ForbesAdvisor.

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Кроме того, по словам стюардессы Мигель Муньос (Miguel Muñoz), которая работает по профессии более 10 лет, она никогда бы не стала повышать класс обслуживания для пассажиров в нетрезвом состоянии, плохо пахнущих и неряшливо одетых туристов.

Ранее стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Бортпроводница Барби заявила, что не рекомендует пассажирам ходить в туалет на борту самолета босиком.

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Валентина Процкова
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