Названы действенные способы заполучить место в первом классе самолета без доплат

Эксперты по путешествиям: на возможность пересесть в первый класс самолета влияет одежда

Эксперты по путешествиям рассказали, что нужно делать пассажирам экономкласса, чтобы заполучить место в первом классе в самолете без доплат. Их слова приводит The Mirror.

Так, одним из самых действенных способов заполучить место — пожаловаться на проблемы со здоровьем и напрямую попросить у членов экипажа пересадить в более удобное кресло. По словам одного из бортпроводников, причиной, по которой кому-то может понадобиться дополнительное пространство для ног, может быть тромбоз глубоких вен.

Также на возможность пересесть в первый класс влияет правильно выбранная одежда. «Хотя ношение лучшей одежды не является гарантией повышения класса, элегантный наряд, безусловно, повысит ваши шансы», — отметил эксперт по путешествиям компании ForbesAdvisor.

Кроме того, по словам стюардессы Мигель Муньос (Miguel Muñoz), которая работает по профессии более 10 лет, она никогда бы не стала повышать класс обслуживания для пассажиров в нетрезвом состоянии, плохо пахнущих и неряшливо одетых туристов.

Ранее стюардесса из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Бортпроводница Барби заявила, что не рекомендует пассажирам ходить в туалет на борту самолета босиком.