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07:22, 9 января 2023Силовые структуры

Пассажирский автобус из Казахстана перевернулся на российской трассе

Прокуратура: ехавший из Казахстана в Новосибирск автобус перевернулся на Алтае

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в 17 километрах от села Панкрушиха. Автобус сошел с трассы и перевернулся. В салоне находились 54 пассажира. Причины аварии выясняются.

По информации источника РИА Новости в силовых структурах, в результате происшествия пострадали пять человек.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительной версии, 63-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся на левый бок.

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Марина Совина
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