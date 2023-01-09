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13:34, 9 января 2023Мир

В Кремле рассказали о глубоких разногласиях Макрона и Путина

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что в диалоге Путина и Макрона наступила пауза

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

В диалоге между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном наступила пауза. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Паузы есть в диалоге, но на прежнем этапе контакт был полезен и весьма конструктивен, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Макрон раскрыл парадоксальность личности Путина. «Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — рассказал французский политик. При этом он выразил мнение, что украинский конфликт инициировали для расширения России до границ Российской империи, которая пала в 1917 году.

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Виктория Кондратьева
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