Песков заявил о проворно замещающих зарубежный бизнес российских компаниях

Дмитрий Песков: российский бизнес проворно занял ниши ушедших зарубежных компаний

Российские компании проворно замещают на отечественном рынке зарубежный бизнес, который покинул страну, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле отметили, что некоторые иностранные компании ввиду последних событий покинули Россию, а некоторые, напротив, остались. При этом ушедший бизнес не мог оставить после себя пустоту, так как пустота на рынке «моментально заполняется» российскими игроками.

«Мы видим, что наш бизнес тоже весьма проворно себя ведет, занимает эти ниши, которые образуются», — заметил пресс-секретарь президента. Он также сказал, что любой бизнес, работающий в России — будь он иностранным или отечественным — способствует развитию экономики страны.

Ранее о покинувшем Россию иностранном бизнесе высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что почти 76 процентов зарубежных компаний, ранее работавших в стране, остались на рынке. «Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат», — полагает Володин.

