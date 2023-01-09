Володин подсчитал число оставшихся в России иностранных компаний

Спикер Госдумы Володин заявил, что в России осталось почти 76% иностранных компаний

В России осталось почти 76 процентов ранее находившихся в стране иностранных компаний. Оставшихся иностранных предпринимателей в стране подсчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«75,9 процента иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат», — написал Володин, добавив, что ушедшие из страны компании претерпевают издержки.

Политик добавил, что российские предприятия заполняют освободившиеся места. Так, по его данным, российские компании осваивают рынок производства одежды (наблюдается прирост отечественных компаний в данной сфере в 42 процента), а также увеличился выпуск лекарств (плюс 15 процентов российских компаний).

Ранее Минфин определил условия выхода компаний недружественных стран из российских активов. В качестве первого условия называется наличие независимой оценки рыночной стоимости активов. Второе условие — продажа активов с дисконтом в размере не менее 50 процентов от их рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке.

Третье условие — установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников). Четвертое условие — наличие рассрочки платежа на один-два года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10 процентов от суммы сделки.