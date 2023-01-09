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22:57, 9 января 2023Россия

Российские военные завладели польским беспилотником

Военкор Пегов сообщил, что российские военные завладели польским беспилотником FlyEye

Фото: Telegram-канал WarGonzo

Российским военнослужащим на луганском направлении удалось завладеть польским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) FlyEye, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

«На луганском направлении российские войска сумели завладеть польским беспилотником. Речь идет о разведывательном дроне FlyEye», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный вид беспилотников появился в арсенале польских войск специального назначения в конце 2010 года, а военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять его в Донбассе с середины 2016 года. Дрон, вес которого составляет 11 килограммов, предназначен для ближней разведки и может рассмотреть наземные объекты с высоты в четыре километра, используя камеру, а также тепловизор.

Отмечается, что попавший в руки к российским военным БПЛА в дальнейшем может быть использован для разведки позиций украинских солдат.

Ранее заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов обвинил Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада, чтобы тот мог свести счеты с Россией.

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Марина Совина
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