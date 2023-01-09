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14:59, 9 января 2023Интернет и СМИ

В Японии заявили об ухудшении отношений ВСУ с Зеленским

Обозреватель Yahoo News Japan Матоба заявил об ухудшении отношений ВСУ с Зеленским

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет политическую власть в стране, а его отношения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ухудшаются, заявил японский обозреватель Акихиро Матоба в статье для Yahoo News Japan.

По мнению обозревателя, визит украинского президента в США в конце 2022 года был обусловлен именно этими факторами. Однако военная и финансовая поддержка Вашингтона не поможет Киеву одержать победу в противостоянии с Россией, считает он. «Ключевым моментом является то, что украинской армии не хватает численности войск. Войну нельзя выиграть только с помощью оружия. Если нет солдат, которые могут им воспользоваться, оружие неэффективно», — отметил автор статьи.

Сейчас линия фронта остается неподвижной лишь потому, что Россия кропотливо интегрирует новые территории в государственное пространство, в связи с чем воздерживается от крупномасштабных боевых действий. «Однако украинская армия, скорее всего, потерпит крах под натиском российских войск на стратегически важный населенный пункт Бахмут в Донецкой области. Потеря этого важного транспортного узла может изменить ситуацию на фронте, и продолжение конфликта сразу может оказаться невыгодным для Украины», — пишет он.

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Автор выразил мнение, что в одиночку Украине не удастся выйти победителем в конфликте, поэтому украинское руководство стремится втянуть в конфликт НАТО. «Это то, чего больше всего боятся восточноевропейские страны», — указал он, добавив, что это может привести к началу Третьей мировой войны.

«С чем в любом случае необходимо поспешить, так это с соглашением о прекращении огня», — подчеркнул обозреватель. При этом он выразил уверенность, что вернуть регионы, вошедшие в состав России, для Украины уже невозможно, в противном случае она может быть полностью уничтожена.

Ранее журналист Питер Сучиу в статье для издания 19FortyFive рассказал о страхе США поставлять Украине ряд вооружений из-за России. По мнению Сучиу, Вашингтон никогда не будет поставлять Киеву самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS. Как пояснил журналист, поставки F-16 могут быть восприняты Москвой как втягивание в конфликт НАТО.

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Денис Савосин
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