В одежде жены Бибера увидели ответ на насмешки по поводу ее происхождения

В топе Хейли Бибер с надписью Nepo Baby увидели ответ на насмешки о ее происхождении

Журналисты Page Six увидели в одежде американской модели Хейли Бибер ответ на насмешки по поводу ее происхождения. Материал опубликован на сайте издания.

26-летняя жена Джастина Бибера появилась на публике в голубых джинсах и укороченной футболке белого цвета со словами Nepo Baby — данная надпись обозначает явление, при котором дети знаменитостей получают признание и популярность благодаря связям их родителей. При этом известно, что манекенщица происходит из четы голливудских актеров Болдуинов.

По информации таблоида, Бибер заметили в упомянутом кроп-топе после выхода скандальной статьи Year of the Nepo Baby («Год Nepo Baby») в журнале New York, которая стала вирусной в социальных сетях. Отмечается, что в материале журналисты привели список знаменитостей, которые, по их мнению, обрели славу только из-за авторитетности именитой родни.

В декабре супругу Джастина Бибера высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.