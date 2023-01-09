Лавров впервые созвонился с новым главой МИД Китая

Лавров впервые созвонился с новым главой МИД КНР Цинь Ганом и обсудил ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров впервые созвонился с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудил развитие ситуации на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«[Министрами] отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами», — говорится в сообщении.

Также Лавров поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением, пожелал успехов на ответственном посту и пригласил его «посетить Россию в удобное время».

Ранее Цинь Ган провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы глава китайского МИД и Блинкен обсудили отношения между двумя странами, а также поддержание открытых каналов связи.