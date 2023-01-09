Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 9 января 2023Силовые структуры

Стрелявшего в жениха бывшей подруги и попавшего в себя россиянина задержали

Под Волгоградом задержали мужчину, стрелявшего в нового друга девушки и попавшего в себя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгоградской области заключили под стражу 39-летнего местного жителя, который в новогоднюю ночь выстрелил в молодого человека бывшей подруги и попал в себя. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По данным правоохранителей, мужчина планировал помириться с девушкой, однако, придя к ней домой, увидел ее нового избранника. Между мужчинами завязалась драка, во время которой фигурант достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в потерпевшего. Одна из пуль отрикошетила и попала в живот стреляющего.

Оба раненых были госпитализированы. Травмы потерпевшего квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью. Стрелявшему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске выкинувшего гражданскую жену с балкона из-за ревности мужчину осудили на 12 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат
Россиянин описал полет в самолете с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло»
Многодетную россиянку осудят за убийство новорожденной дочери
На Украине появилась петиция с призывом лишить мандатов депутатов оппозиции
Украинской армии предсказали «ледовую мясорубку» в случае форсирования Днепра
Wildberries захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды
Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде
Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО
Великое вымирание связали с истощением озонового слоя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.