Стрелявшего в жениха бывшей подруги и попавшего в себя россиянина задержали

Под Волгоградом задержали мужчину, стрелявшего в нового друга девушки и попавшего в себя

В Волгоградской области заключили под стражу 39-летнего местного жителя, который в новогоднюю ночь выстрелил в молодого человека бывшей подруги и попал в себя. Об этом в понедельник, 9 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По данным правоохранителей, мужчина планировал помириться с девушкой, однако, придя к ней домой, увидел ее нового избранника. Между мужчинами завязалась драка, во время которой фигурант достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в потерпевшего. Одна из пуль отрикошетила и попала в живот стреляющего.

Оба раненых были госпитализированы. Травмы потерпевшего квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью. Стрелявшему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске выкинувшего гражданскую жену с балкона из-за ревности мужчину осудили на 12 лет.