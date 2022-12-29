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15:16, 29 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин выкинул гражданскую жену с балкона и получил срок

В Хабаровске выкинувшего гражданскую жену с балкона мужчину осудили на 12 лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 49-летнего местного жителя, выкинувшего бывшую гражданскую жену с балкона на восьмом этаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, 17 мая 2020 года в квартире одного из домов на Артемовской улице нетрезвый россиянин дождался, пока его экс-возлюбленная уснет, вынес ее спящую на балкон и перекинул за ограждение. Россиянка упала с большой высоты и погибла. Мотивом преступления стала ревность.

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

28 декабря сообщалось, что в Крыму мужчина задушил жену поясом от халата во время ссоры и закопал ее тело в сарае.

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Елизавета Новикова
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