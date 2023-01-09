Умер разработчик российских «Калибров»
Разработчик комплексов «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни
На 86-м году жизни умер разработчик ракетных комплексов «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщает РИА Новости.
Камнев был научным руководителем Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». До назначения на эту должность конструктор возглавлял бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры».
«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — рассказали в концерне.
Подробностей о произошедшем не сообщается.