Умер разработчик российских «Калибров»

Разработчик комплексов «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни

На 86-м году жизни умер разработчик ракетных комплексов «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщает РИА Новости.

Камнев был научным руководителем Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». До назначения на эту должность конструктор возглавлял бюро «Новатор», где разрабатывались «Калибры».

«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — рассказали в концерне.

Подробностей о произошедшем не сообщается.