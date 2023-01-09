Стали известны подробности о найденной на крыше мертвой россиянке

Знакомая назвала подозреваемого в убийстве бывшей жены барнаульца скрытным

Найденная мертвой на крыше многоэтажки 38-летняя жительница Барнаула была общительной и приветливой, рассказала знакомая семьи. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла подробности об убитой женщине.

«Жили как все. Лена была не склонна к алкоголю, была общительная, приветливая. Костя был более скрытный, не работал, играл много в компьютерные игры и в покер по интернету», — поделилась собеседница, пожелавшая остаться анонимной.

Ранее следователи задержали по подозрению в убийстве местной жительницы ее 37-летнего экс-супруга. Тело женщины обнаружили с признаками насильственной смерти на крыше многоэтажного дома по улице Юрина 8 января. Погибшая была заявлена как без вести пропавшая.

По предварительным данным, в ночь на 5 января между ними произошел конфликт из-за квартиры. Мужчина задушил бывшую жену, перенес тело на крышу, присыпал его снегом, а затем избавился от ее вещей и телефона. После он заявил в правоохранительные органы о ее исчезновении.

