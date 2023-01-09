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10:29, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности изменить регламент Рады ради евроинтеграции

Депутат Кравчук заявила, что Верховная Рада изменит регламент для скорейшей евроинтеграции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины готова изменить регламент для ускорения евроинтеграции. Об этом заявила депутат парламента Евгения Кравчук, передает РИА Новости.

Она напомнила, что Украина уже приняла важнейшие законы для интеграции страны в Евросоюз. «Поэтому надеется на скорейшую оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров о вступлении в ЕС не осенью, а уже весной», — заявила Кравчук.

По словам депутата, Рада даже изменит свой регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали по ускоренной процедуре — их, к примеру, нельзя будет заблокировать постановлениями или «заспамить» правками.

23 июня главы стран Евросоюза предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Киеву был выдвинут ряд условий, которые нужно было выполнить после получения соответствующего статуса. Одним из них является судебная реформа, а также борьба с коррупцией.

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Алевтина Запольская
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