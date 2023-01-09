Ксения Собчак вновь подняла на смех наряд Тины Канделаки

Телеведущая Ксения Собчак подняла на смех оверсайз-куртку и кожаную юбку Тины Канделаки

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вновь подняла на смех одежду заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки. Пост на эту тему появился в ее личном Telegram-канале.

Знаменитость репостнула публикацию стилиста Алеко Надиряна, который разместил несколько фотографий телезвезд в ярких нарядах, предложив подписчикам выбрать лучший образ недели. Среди претендентов оказалась Канделаки, которая на снимке позировала в оверсайз-куртке, кожаной юбке длины миди, черной футболке и высоких сапогах на каблуках.

По мнению Собчак, блогеры за деньги продвигают Канделаки в подобных рубриках о стиле. «Ну типо незаметно всунуть между приличными фотками. Но при этом "стиль" — это куртка "Чип и Дейла" с кожаной юбкой и с кожаными же сапогами-гармошками. Мда», — раскритиковала вещи коллеги журналистка.

Сама Канделаки никак не отреагировала на высказывания Собчак.

В августе Собчак также высмеяла новый стиль Канделаки. Причиной насмешек послужил снимок Канделаки, где она позировала в удлиненных джинсах-трубах серого оттенка и черном пиджаке. «Человек столько денег из "Газпром-медиа" тащит на все эти коротенькие брючки и пестрые жакетики, а вам все плохо» — написала телеведущая, дополнив сообщение обозначающими смех эмодзи.