В США оценили вероятность сокращения средств на помощь Украине в 2023 году

Белый дом заявил, что США не ожидают сокращения средств на помощь Украине в 2023 году

В США оценили вероятность сокращения средств, заложенных в бюджете на помощь Украине в 2023 году. Как заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не ожидает подобного развития ситуации, передает ТАСС.

Чиновник Белого дома отметил, что в прошлом году в рамках объединенного законопроекта американская администрация запросила у законодателей 37 миллиардов долларов до конца финансового года, Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 миллиардов.

«Это те средства, которые были ассигнованы. Это те средства, которые мы начинаем выделять. И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали», — указал Салливан.

Он добавил, что власти США располагают ресурсами для поддержки Киева на протяжении всего 2023 года в сфере безопасности, в которой нуждается Украина, а также в вопросах оказания экономической и гуманитарной помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение Вашингтоном самого большого за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Зеленский поблагодарил США. Он также уточнил, что Киев смог вывести оборонное партнерство с западными странами на новый уровень.

