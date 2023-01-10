Здание администрации Екатеринбурга решили украсить барельефом с иноагентом

Администрация Екатеринбурга анонсировала открытие барельефа с иноагентом в здании

Администрация Екатеринбурга анонсировала открытие барельефа с иноагентом в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы екатеринбургских властей.

Согласно сообщению администрации, барельеф будет посвящен последнему мэру города, признанному иностранным агентом, Евгению Ройзману. Кроме барельефа с последним градоначальником, администрацию украсит и изображение его предшественника — Александра Высокинского.

«11 января в 11:00 в здании администрации города Екатеринбурга состоится открытие барельефов двух глав Екатеринбурга. В галерее градоначальников разместятся изображения Евгения Ройзмана и Александра Высокинского», — сообщили власти города.

Барельефы с двумя последними мэрами дополнят «галерею градоначальников», правивших городом со дня его создания.

25 ноября 2022 года Минюст включил Ройзмана в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Его защита решила не обжаловать решение Минюста. «Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — сообщил журналистам адвокат экс-главы города Владислав Идамжапов.

Ройзман был главой Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы. 22 мая 2018 года во время заседания городской думы он объявил об отставке. Причиной увольнения политик назвал отмену выборов в городе.