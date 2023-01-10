Названа категория чаще всего покупающих элитную недвижимость в Москве россиян

В 2022 году элитное жилье в Москве чаще всего покупали владельцы бизнеса и топ-менеджеры

В 2022 году главными покупателями жилья в Москве были владельцы крупного и среднего бизнеса, а также топ-менеджеры таких компаний. На долю чаще всего приобретавших высокобюджетную недвижимость клиентов пришлось более 78 процентов заключенных сделок. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

Доля бизнесменов из сферы услуг составила 20 процентов, из строительного сектора и сферы недвижимости — 16 процентов. Представители компаний с госучастием и естественные монополии заняли 12 процентов от общего спроса. Совокупная доля сделок с банкирами и представителями нефтедобывающей отрасли составила 10 процентов, такой же процент пришелся на представителей торговых компаний. Представителей IT-отрасли в 2022 году стало меньше — их долю покупок по итогам прошедшего года оценили в два процента. На сферу российского агробизнеса пришлась доля в 1,7 процента от общего количества покупателей дорогого жилья.

Специалисты отметили, что основная целевая аудитория покупателей высокобюджетного жилья значительно не изменилась. «По портрету профессиональной деятельности покупателя можно выявить сегменты экономики, которые в условиях санкций остаются наиболее стабильными — одной из самых устойчивых оказалась сфера услуг: финансовые, юридические, консалтинговые и логистические компании. Другим устойчивым сегментом экономики стали строительство и недвижимость», — пояснил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. Он добавил, что в 2022 году рынок недвижимости был рынком покупателя, у которого было много возможностей улучшить жилищные условия, переехать ближе к центру Москвы или выгодно купить объект для инвестиции.

Что касается цели покупки, то большая часть объектов была приобретена для личного проживания — 62 процента сделок. На долю в 15 процентов пришлись вложения в жилье с целью создать точку присутствия в столице от бизнесменов из регионов, доля которых среди покупателей московской недвижимости стала выше. Около пяти процентов клиентов приобретали элитные квартиры для своих детей или родителей.

Ранее эксперты Five описали портрет типичного покупателя курортного жилья из России. По их данным, главными российскими покупателями курортной недвижимости стали мужчины с семьей в возрасте от 40 до 60 лет.