Euronews: во Франции захотели повысить пенсионный возраст до 65 лет

Пенсионный возраст во Франции будет повышен с 62 до 65 лет, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Об этом пишет Euronews.

О решении правительства, которое остро восприняли французские профсоюзы, глава кабмина сообщила в эфире радио FranceInfo во вторник, 10 января. По словам Борн, наступление пенсионного возраста «не высечено в камне», а сама пенсионная система будет окончательно реформирована к 2030 году.

По данным Euronews, повышение пенсионного возраста является крайне непопулярной мерой среди французов, 54 процента которых выступают категорически против проведения подобной реформы.

Ранее сообщалось, что укрепление рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона на фоне его дипломатических попыток наладить переговорный процесс между Россией и Украиной поможет ему провести пенсионную реформу.

Первоначальный план Макрона о реформировании пенсионной системы был отложен в 2020 году, поэтому президент так и не добился увеличения пенсионного возраста. Изменение предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. Размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов.