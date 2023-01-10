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17:49, 10 января 2023Россия

В Госдуме высказались о досрочном выходе на пенсию для отцов-одиночек

Депутат Милонов одобрил идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Воспитывающие в одиночку детей родители, независимо от того, отцы это или матери, должны иметь преференции по отношению к тем, кто находится в более комфортных условиях, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Ранее с данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

«Я могу только поддержать инициативу омбудсмена Татарстана, и если у нее будет желание оформить это в виде законопроекта, то, я думаю, что через моих помощников и лично я смогу поспособствовать написанию такого документа», — сказал депутат.

По мнению Милонова, одинокие родители должны иметь больше льгот и социальных гарантий от государства, нежели имеют сейчас.

К сожалению, эти люди порой могут чувствовать, что они как-то обделены или оставлены вниманием государства. Такого не должно быть. Эти люди выполняют важную государственную задачу по воспитанию детей, а тем более если это многодетная семья — это огромный труд

Виталий Милоновдепутат Госдумы

Парламентарий добавил, что выступает за то, чтобы время по уходу за ребенком было включено в трудовой стаж и в последствии многодетные родители получали повышенную пенсию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение кабмином 8,5 миллиарда рублей на выплаты для многодетных семьей, с помощью которых граждане смогут частично или полностью погасить ипотечный долг.

В декабре президент Владимир Путин сообщил о расширении доступа к семейной ипотеке под шесть процентов годовых. Программа станет доступной для семей минимум с двумя несовершеннолетними детьми. До этого на такую ипотеку могли претендовать только те семьи, дети в которых родились в 2018 году и позже.

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Екатерина Смирная
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