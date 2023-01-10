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18:25, 10 января 2023Силовые структуры

В Москве задержали подозреваемых в расклеивании рекламы наркошопов в метро

В Москве задержали двух подозреваемых в расклеивании рекламы наркошопов в метро

Фото: Telegram-канал Baza

В Москве задержали двух 19-летних молодых людей, которых заподозрили в расклеивании 30 рекламных объявлений наркошопов в столичном метро. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Фигурантам грозит наказание по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

По версии следствия, 30 и 31 декабря задержанные вместе с неустановленными лицами разместили в вагонах объявления с информацией о площадке, на которой продаются запрещенные вещества. По делу назначена проверка — его могут переквалифицировать в уголовное.

Ранее сообщалось, что в 2022 году правоохранители изъяли девять тонн марихуаны из незаконного оборота в России.

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Илона Палей
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