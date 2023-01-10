Популярный российский ведущий рассказал о полете на «заминированном» самолете

Оскар Кучера оказался на самолете Azur Air, который экстренно посадили в Индии из-за мины

Популярный российский ведущий и актер Оскар Кучера оказался в числе пассажиров самолета Azur Air, который экстренно сел в Индии из-за сообщения о мине. Он рассказал о «начавшейся жести» после посадки, передает Telegram-канал «НеМалахов» во вторник, 10 января.

Отмечается, что Кучера направлялся с семьей на отдых в Гоа из Москвы. Вылет их рейса был задержан на 17,5 часа, а за полтора часа до посадки в назначенном месте пилот заявил, что борт срочно приземляется в штате Гуджарат. Пассажирам не объяснили причин происходящего.

«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объясняет... Дальше всех начали обыскивать и досматривать», — поделился ведущий.

Когда пассажиры прошли три досмотра, их накормили «кучей еды, воды и прочих ништяков», рассказал Кучера.

Накануне стало известно, что рейс Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, экстренно посадили в западном индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине на борту. В Минавиации Индии отметили, что информация поступила от неизвестных лиц.