В России вчетверо снизили наценки на хлеб и сахар

ФАС: торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты до 5,5%

Федеральные торговые сети в России в 2022 году снизили наценки на социально значимые продукты в четыре раза — с 22 до 5,5 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.

Кроме того, меру поддержали 79 региональных торговых сетей. К социально значимым продуктам относятся хлеб, мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), куриные яйца, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фрукты и ряд других товаров. По таким категориям, как хлеб, молоко, сахар и борщевой набор, сети обязались поддерживать наценку не выше пяти процентов.

Еще в марте 2022 года ФАС заявляла, что «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» решили ограничить наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до пяти процентов. Ранее «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» тоже снизили наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и борщевой набор до аналогичного уровня. Впоследствии некоторые крупные ритейлеры отказались от ограничения наценок на сахар.

Ранее «Ведомости» сообщали, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими производителями сахара предупредила о риске появления нового соглашения о заморозке цен. По данным издания, такое решение планировали принять в случае резких скачков оптовой стоимости в первом квартале 2023 года выше 50-53 рублей за килограмм.

Позже Минсельхоз заявил, что внутренний рынок сахара России является стабильным и не нуждается в дополнительном регулировании в виде потолка цен, однако допустил, что он может быть введен в случае необходимости.