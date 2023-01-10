Актриса Елена Проклова перенесла операцию

В Москве прооперировали актрису и ведущую Елену Проклову

В Боткинской больнице Москвы прооперировали российскую актрису и ведущую Елену Проклову. Об этом сообщает ТАСС.

Артистка перенесла операцию после перелома ноги со смещением. Травму она получила в Крыму, на репетиции спектакля «Розыгрыш».

«На первой же репетиции я поскользнулась и сломала ногу. Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять, я ездила на коляске с гипсом», — рассказала Проклова.

По словам актрисы, после возвращения в Москву ей сняли гипс и прооперировали ногу. Она отметила, что надеется быстро восстановиться после процедуры и вернуться к работе и гастролям.

В январе 2022 года Проклова попала в больницу с инсультом. Тогда артистка заявила, что ей предстоит долгий восстановительный процесс. Проклова также отметила, что ей придется выполнять много физических упражнений и привыкать к новому состоянию.