Рита Дакота показала внешность после уменьшения губ

Российская певица Рита Дакота показала лицо после выведения гиалуроновой кислоты из губ

Российская певица и композитор Рита Дакота поделилась результатом после уменьшения губ. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала серию роликов, на которых она показала внешность после косметологического вмешательства. «У меня главная новость. Друзья, снова мои губы! Я вывела эту "утку"!» — заявила она.

Также исполнительница выложила кадры с процедуры и отметила, что в ее губы ввели препарат, который растворил в них гиалуроновую кислоту. По ее словам, через 10 минут после манипуляции данная часть лица сильно распухла.

Вдобавок Дакота предостерегла подписчиц от непроверенных клиник, в которых оказывают услуги по увеличению губ. «Надо ценить, что имеем, девочки. (...) Никогда не колите губы в непроверенных местах по картинкам из инсты», — заключила звезда.

В июле 2022 года Рита Дакота продемонстрировала лицо без макияжа и фильтров и раскрыла секрет своей красоты. Артистка сфотографировалась, лежа на кушетке, с нанесенным на лицо косметологическим средством, и рассказала, что будет колоть препарат против носогубных складок.