Польша оценила сроки получения новых репараций от Германии

Замглавы МИД Польши: получение репараций от Германии займет несколько лет

Польша до сих пор не получила новые выплаты в рамках репараций от Германии, это может занять еще несколько лет, считает заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Цитату приводит РИА Новости.

10 января сообщалось, что Варшава даже обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций. Кроме того, польские власти обсуждали этот вопрос с представителями ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО, а также 50 странами-членами Совета Европы, НАТО и ЕС.

Германия оценила такие просьбы скептически: там считают, что ущерб, понесенный Польшей в результате Второй мировой войны, уже покрыт. МИД Польши сообщил, что власти ФРГ даже передали ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что они не станут вести переговоры о выплате Варшаве средств.