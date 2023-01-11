Суд перенес рассмотрение иска Навального из-за его болезни

Суд перенес рассмотрение иска с жалобой Навального на перевод в ШИЗО из-за его болезни

Ковровский городской суд Владимирской области перенес рассмотрение иска Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) из-за его болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрит иск об обжаловании постановления о водворении политика в ШИЗО 20 января.

С начала августа 2022 года Навальный подал более десяти исков, оспаривающих действия сотрудников ФСИН. В удовлетворении семи из них суд отказал.

14 июня прошлого года стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. В октябре в отношении Навального возбудили дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.