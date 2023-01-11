Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 11 января 2023Силовые структуры

Суд перенес рассмотрение иска Навального из-за его болезни

Суд перенес рассмотрение иска с жалобой Навального на перевод в ШИЗО из-за его болезни

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Ковровский городской суд Владимирской области перенес рассмотрение иска Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) из-за его болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрит иск об обжаловании постановления о водворении политика в ШИЗО 20 января.

С начала августа 2022 года Навальный подал более десяти исков, оспаривающих действия сотрудников ФСИН. В удовлетворении семи из них суд отказал.

14 июня прошлого года стало известно, что Навального этапировали в колонию строгого режима во Владимирской области. До этого он содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам. В октябре в отношении Навального возбудили дела о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
В Кремле рассказали о дальнейшем взаимодействии Путина и Мантурова
Нюша показала фигуру после родов
Британского премьера обвинили в издевательстве над спасением планеты
Путин потребовал решать проблемы новых регионов независимо от спецоперации
Врач назвала способы улучшить пищеварение
Кулеба оценил шансы Киева получить немецкие танки
Собянин сообщил об открытии нового участка дублера МКАД
Меладзе отказались лишать звания народного артиста Чечни
Глава Федерации футбола Франции ушел в отставку после критики в адрес Зидана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.