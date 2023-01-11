Политолог оценил шансы губернатора Флориды стать президентом США

Политолог Дробницкий объяснил неспешность выдвижения Десантиса «проклятием раннего лидера»

Губернатор Флориды Рон Десантис кажется очевидным, выигрышным кандидатом в президенты США, но станет ли он выдвигаться, пока сложно сказать, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Его шансы в предвыборной гонке он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Вопрос о выдвижении

Сейчас за закрытыми дверями идет большое количество переговоров о выдвижении кандидатов между политическими спонсорами, активистами, партийными боссами и самыми разными интересантами, убежден политолог. Очевидно, что решение еще не принято и очевидных кандидатов пока нет, считает он.

Мы можем теоретически сказать, что [экс-президент США Дональд] Трамп о себе заявил, Десантис — очень хороший кандидат, тем более что у него послужной список хороший. Он реально в армии послужил, хороший администратор, у него за спиной губернаторские полномочия, которые всегда в Америке приветствовались, но пока решения не принято Дмитрий Дробницкий американист

Поэтому, по его мнению, вопрос о выдвижении Десантиса и о том, насколько рано он будет это делать, остается открытым. «Он может паузу взять до лета или даже до сентября. Вряд ли конечно, но из тактических соображений он, наверняка, сейчас паузу возьмет», — уточнил американист.

Подводные камни

Политолог обратил внимание, что существует такой фактор, как «проклятие раннего лидера». Когда кто-то очевидный слишком рано сообщает о президентских амбициях, он несомненно становится топом в рейтингах, однако затем его рейтинг может падать. «К тому времени, когда основная масса кандидатов подтягивается на праймериз, публика немножко устает от него и в этом смысле выпадает новизна, с него сбивается фокус внимания», — пояснил Дробницкий.

По его словам, есть и другая загвоздка. Десантису сейчас крайне сложно проверить, поддержат ли его партийные активисты на местах, а они многое определяют на уровне округов и штатов. В частности, феномен Трампа помимо всего прочего состоял еще и в том, что его поддержал партактив, отметил американист.

Ошибки социологов

О Десантисе все разговаривают, о том, что он чуть ли не лучший претендент в 2024 году и так далее, сравнивают различные рейтинги, но пока все эти шумные разговоры о том, что Десантис вытеснил Трампа ничем не проверены, кроме этих предельно заряженных опросов, которые ставят себе задачу рассказать некую историю, а не проверить реальное положение вещей Дмитрий Дробницкий американист

По его словам, в последнее время рейтинги и целевые опросы показали, что социология политтехнический инструмент и часто ошибается. Например, все социологические агентства говорили, что у Трампа нет ни единого шанса стать президентом США.

«Да, есть наиболее яркий опрос USA TODAY, согласно которому Десантис выносит Трампа на праймериз и довольно успешно побеждает [нынешнего президента США Джо] Байдена на выборах, если кандидатом от демпартии станет Байден, но тут надо разделять две вещи», — поделился Дробницкий.

С одной стороны, американцы действительно подустали от противостояния Трампа и Байдена, и в этом смысле появление Десантиса — глоток свежего воздуха. С другой стороны, надо понимать, что это пока аналитические построения, из которых вытекают соответствующие опросники и результаты. Так, по словам американиста, только в 2023 году будет решаться, кто поборется за президентский пост и дадут ли Байдену пойти на второй срок.

«Многие из этих опросов делаются, исходя из того, что на Республиканскую партию давят с целью отказаться от Трампа, а следующий шаг будет: а откажитесь от трампизма, от набора идей, с которыми он шел на выборы в 2016 году. Считается, что двухходовочка пройдет. Коли так, будет Десантис, даже успешный губернатор Флориды, скучный. Да, хорошо во Флориде, но кто сказал, что в Нью-Йорке будет хорошо?» — озадачился политолог.

Кажется, что Десантису ветер дует в паруса, но как он этим воспользуется, что будет делать Трамп, что будут делать демократы? Много неопределенности. Пока Десантис действительно растущая фигура Дмитрий Дробницкий американист

Ранее начался судебный процесс Рона Десантиса против президента США Джо Байдена по делу о миграции. Губернатор Флориды обвинил администрацию президента в том, что она фактически позволяет тысячам мигрантов из Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Гаити въезжать в США, игнорируя процедуру приграничного контроля.

