Пригожин ответил давшему совет ему и Кадырову генералу

Пригожин в ответ на высказывание генерала Болдырева рассказал о своем военном опыте

Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин ответил бывшему главкому Сухопутных войск России, генералу Владимиру Болдыреву, посоветовавшему ему и главе Чечни Рамзану Кадырову воздержаться от критики военного руководства. Комментарий предпринимателя приводит RTVI.

Пригожин отметил, что принимает критику со стороны генерала, однако есть один нюанс.

«Поздно говорить о том, что я и Кадыров люди далеко не военные, гражданские. Я уже восемь лет как имею глубочайший боевой опыт, во многом значительно превосходящий тех, кто находится на службе в Минобороны десятками лет», — рассказал Пригожин. Он также предположил, что военный опыт Кадырова значительно больше и глубже.

Ранее Болдырев высказался по поводу критики в адрес возможного нового главы Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина. «Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», — сказал он.

В начале октября глава Чечни заявил, что неправильные действия генерал-полковника Лапина привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. Пригожин, в свою очередь, заявлял, что успешное завершение спецоперации России на Украине зависит в том числе от эффективных тактических и кадровых мер.