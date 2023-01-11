Москвичи стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране

BD-GROUP: спрос на жилье в Грузии со стороны москвичей вырос более чем вдвое

В ноябре 2022 года спрос со стороны москвичей на приобретение недвижимости в Грузии вырос более чем вдвое — на 109,38 процента — относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что жители столицы стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BD-GROUP.

Кроме того, за период с января по ноябрь прошедшего года число обращений от клиентов из Москвы оказалось на 136,31 процента выше, чем в те же месяцы предшествующего года, и на 117,22 процента больше, чем за весь 2021-й. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, спрос на недвижимость в Грузии в ноябре 2022 года среди москвичей упал на 37,35 процента по сравнению с октябрем того же года. Специалисты отметили, что количество запросов уменьшается два месяца подряд — в октябре 2022-го их число снизилось на 3,88 процента относительно сентября.

«Основная доля российского спроса на недвижимость Грузии приходит из Москвы. Жители столицы, как правило, приобретают более дорогое жилье, так как для них это привычный ценник и они могут себе это позволить. Внимание столичных покупателей сосредоточено на Тбилиси и на объектах Батуми с ценником в 2,5 тысячи долларов за квадратный метр», — объяснила основательница компании по продаже зарубежной недвижимости BD-GROUP Дарья Бородина.

В декабре эксперты BD-GROUP пришли к выводу, что при выборе жилья в Грузии россияне чаще всего обращали внимание на то, в каком городе располагается объект. В 2022 году этот фактор был ключевым для 58,4 процента клиентов компании.