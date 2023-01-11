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10:17, 11 января 2023Среда обитания

Известная певица высказалась о скользкой плитке в Москве

Певица Ольга Кормухина посоветовала поменять скользкую плитку в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская певица Ольга Кормухина заявила, что хотела бы видеть в Москве меньше скользкой плитки. Свое мнение по этому вопросу она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время интервью артистку спросили, что она хотела бы изменить в столице. Кормухина обратила внимание на плитку в городе и отметила, что на одной из улиц она очень скользкая.

«Я бы посоветовала поменьше класть скользкой плитки. Например, на Пятницкой улице очень скользко — это надо срочно менять. В принципе, я сейчас не так часто бываю в Москве и изменений особо не замечаю: даже когда еду по Москве, то что-то пишу или читаю в машине», — рассказала певица.

В ноябре 2022 года экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал положительно оценил частую смену тротуарной плитки и бордюров в Москве. Певец отметил, что любуется столицей, когда перемещается по ней.

Нина Ташевская
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