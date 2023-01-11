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НХЛ - регулярный чемпионат
09:31, 11 января 2023Спорт

Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

Дубль и две передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

Фото: Charles LeClaire / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помог российский нападающий Евгений Малкин, на счету которого дубль и две результативные передачи. Также в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Рикард Ракелль. У «Ванкувера» отметились Конор Гарленд, Брок Бозер, Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт.

В другом матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс» (6:3). В составе победителей отличился Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший два ассиста.

Малкина и Кучерова признали первыми звездами матчей. Для Малкина эта игра стала 28-й в карьере, где он смог набрать четыре очка, для Кучерова — 21-й.

Дарья Коршунова
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