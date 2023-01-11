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12:55, 11 января 2023Мир

Песков предрек продолжение «накачки» Украины оружием

Песков заявил, что Запад продолжит помогать Украине на фоне истощения военных запасов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Военные запасы западных стран истощаются, однако они продолжают помогать Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Пока мы видим, что страны коллективного Запада так называемого во главе с США подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями», — предрек он.

Ранее политик отметил, что все больше людей на Западе сомневаются в том, эффективно ли Киев использует предоставляемую помощь. По его словам, украинскую сторону уличили в коррупции, поскольку очевидно, что не вся финансовая помощь используется по назначению.

До этого сообщалось, что британская армия пострадала из-за обширной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Уточняется, что военные Соединенного Королевства находятся в кризисе, притом что правительство оказывает им помощь сверх оборонного бюджета.

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Виктория Кондратьева
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