В СКР подтвердили задержание игумена монастыря «истинно-православной церкви»

СКР: задержанный за педофилию настоятель был представителем «истинно-православной церкви»

Задержанный за педофилию 85-летний Анатолий Суворов был представителем так называемой «истинно-православной церкви» — организации, не имеющей отношения к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему вменяют совершение преступления по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), дело было возбуждено по материалам ФСБ и МВД.

По данным следствия, пенсионер, будучи духовным наставником и руководителем местной организации, в 2016 и 2017 годах совратил нескольких подростков. Как уточнялось ранее, Суворов был игуменом и настоятелем игуменом и настоятелем монастыря Святой Живоначальной Троицы в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Одного из мальчиков в обитель привезла монахиня — шесть лет назад она заметила его в детском доме в Ростовской области и усыновила. Спустя пять дней после того, как подросток оказался в Подмосковье, священник стал к нему приставать.

Спустя время потерпевший смог найти свою тетю из Таганрога и сбежал домой. Женщина помогла ему отыскать мать и других родственников, он стал жить вместе с ними. Осенью 2022 года к подростку и его семье пришли следователи. О том, что тот подвергался домогательствам, они узнали от других пострадавших. Он написал заявление.

10 января предполагаемый педофил был задержан, у него изъяли видеокамеры, карты памяти, CD и DVD диски. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.