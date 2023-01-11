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14:41, 11 января 2023Россия

16-летний россиянин за рулем Nissan насмерть сбил мужчину

В Калмыкии 16-летний подросток за рулем Nissan насмерть сбил 53-летнего мужчину

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Калмыкии 16-летний подросток за рулем Nissan без прав насмерть сбил 53-летнего мужчину. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что все произошло в селе Кегульта Кетченеровского района. «По версии следствия, 16-летний подросток за рулем Nissan Cube без водительских прав на пересечении улиц Октябрьская и Набережная сбил 53-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

В результате ДТП россиянин скончался. Подросток скрылся с места происшествия. Спустя время его задержали сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что ключи от иномарки юноше передал знакомый. По факту происшествия возбудили дело по пунктам «б», «в» части 4 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»).

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца подростка без прав, который насмерть сбил женщину. Авария произошла в ночь на 25 ноября 2022 года на Красноярской улице на востоке Москвы. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбивает переходящую дорогу женщину. Впоследствии она умерла в больнице.

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Анна Щербакова
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