Брэд Питт появился на «Золотом глобусе» с новой прической

Актер Брэд Питт появился на премии «Золотой глобус» с короткими волосами

Американский актер Брэд Питт сменил имидж и привлек внимание фотографов. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

59-летний актер появился на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой глобус» с новой прической. На размещенных снимках видно, что Питт отстриг пряди сзади и по бокам, оставив их немного длинными спереди.

Поклонники, в свою очередь, также обратили внимание на обновленную стрижку кинозвезды. Так, один из пользователей Twitter с никнеймом TyTheRobot написал: «Привет команде красоты Брэда Питта. Макияж правильный, волосы выглядят хорошо, филлеры наполняются!» В то же время другой юзер с именем jazonzeffir поинтересовался, где он сделал такую стрижку.

Ранее российский стилист Александр Рогов раскритиковал обложку журнала W Magazine с участием Питта, где актер позирует в белой футболке, рубашке в полоску и джинсах, держа при этом в руке бумажный стакан. «Как жутко некомплиментарно уже второй год подряд снимают Брэда Питта для W Magazine. Ему за что-то мстят?» — заявил он.