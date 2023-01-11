Частые аварии на теплотрассах зимой объяснили

Депутат Бидонько связал частые аварии на теплотрассах зимой с несвоевременным ремонтом

Большинство аварий на теплотрассах зимой связано с несвоевременным ремонтом. Так причины выхода из строя отопительных систем в беседе с «Лентой.ру» объяснил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Бидонько. Он назвал факторы, из-за которых теплотрассы вовремя не восстанавливают.

По словам депутата, работа теплотрасс контролируют городские муниципалитеты, поэтому ответственность за состоянием теплотрасс в первую очередь лежит на них.

«Местные власти либо недостаточно когда-то уделяли внимания плановым ремонтам, подготовке к зиме, либо это технические вопросы, связанные с эксплуатацией данного оборудования. Поэтому, как правило, прорывы происходят в тех местах, которые уже отслужили свой срок службы и не были вовремя заменены», — сказал Сергей Бидонько.

В то же время муниципалитеты не всегда способны справиться с ремонтом самостоятельно, отметил депутат.

Коммунальное хозяйство очень затратное, соответственно, оно требует очень больших финансовых вложений, которые, к сожалению, в полном объеме бывает достаточно трудно обеспечить Сергей Бидонько депутат Госдумы

«Где-то, видимо, остаются те участки, которые необходимо поменять, но они не были поменяны. Я думаю, что основная причина — это недостаток средств, чтобы обеспечить эти ремонты в стопроцентном объеме», — заключил он.

10 января стало известно сразу о двух случаях отключения тепла в регионах в 40-градусный мороз. Более трех тысяч жителей Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе остались без тепла из-за аварии на теплотрассе. Также подача тепла прекратилась селах Иглино и Нагаево в Башкирии для четырех тысяч россиян.