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09:48, 11 января 2023Мир

Болсонару пообещал вернуться на родину на фоне слухов об экстрадиции

Экс-президент Бразилии Болсонару обещал вернуться на родину на фоне слухов об экстрадиции

Фото: Ricardo Moreira / Getty Images

Бывший бразильский президент Жаир Болсонару, находящийся в США с конца декабря 2022 года, планирует вернуться на родину в ближайшее время. Его обещание прозвучало после сообщений о том, что он покинул клинику AdventHealth Celebration вопреки рекомендации врачей. Об этом пишет РИА Новости.

«Дело в том, что в Бразилии врачам лучше знакома моя проблема с кишечной непроходимостью, вызванной ножевым ранением [Болсонару получил его в 2018 году во время встречи с избирателями]», — сказал политик. По его словам, он был госпитализирован из-за этого уже в третий раз.

Заявления Болсонару звучат на фоне сообщений о том, что бразильский сенатор Ренан Калейрус направил в Федеральный верховный суд страны просьбу добиться немедленной экстрадиции экс-главы республики из США для проведения в отношении него судебного расследования. 8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару.

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Виктория Кондратьева
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