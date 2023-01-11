Стали известны подробности нового удара США по российской нефти

WSJ описал детали планов по введению двойного потолка на российские нефтепродукты

Новый удар по российской нефтяной отрасли с целью ограничения ее доходов, который готовят США и их западные союзники, окажется сложнее текущих мер, однако и несет больше угроз для России. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal.

Потолок цен на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля. Подробности санкций пока обсуждаются, но, как утверждают собеседники издания, речь идет сразу о двух ограничениях — для экспортных товаров с высокой стоимостью, например дизельного топлива, и для товаров с низкой, таких как мазут.

Действие потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель спустя месяц после его введения США оценивают как успешные. Доходы России от экспорта нефти существенно снизились, а мировые цены практически не изменились.

Однако аналогичные меры в отношении нефтепродуктов могут стать более серьезным испытанием. В тот же день в силу вступит эмбарго Евросоюза, а значит, региону придется обходиться без российского дизеля. При этом и России будет сложнее найти способы отправки нефтепродуктов на удаленные рынки, и, возможно, ей придется сокращать добычу. Это, в свою очередь, может подстегнуть нефтяные котировки из-за сокращения предложения.

Эксперты отмечают, что сохранить объем поставок нефти, пусть и по низким ценам, российским компаниям помогает скупленный заранее теневой флот. Вместе с тем найти суда для нефтепродуктов сложнее. Не говоря уже о том, что основные новые партнеры России — Китай и Индия — сами активно занимаются переработкой и не слишком заинтересованы покупать российский бензин, дизель и мазут. Заинтересовать их могут только очень существенные скидки.

Выбор цены для двух новых лимитов станет главной темой переговоров между официальными лицами США и Европы. Стоимость текущего потолка на нефть была определена буквально в последний момент.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Александра Новака разработать предложения по снижению дисконта на российскую нефть, из-за которого она с момента введения потолка цен продается значительно дешевле него. Новак, в свою очередь, выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится сама.