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12:47, 11 января 2023Россия

Стала известна судьба четверых детей убитой на Урале женщины

Омбудсмен Свердловской области: четверых детей убитой женщины забрали органы опеки

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Четверых несовершеннолетних детей убитой на Урале женщины забрали органы опеки. Об их судьбе стало известно из беседы «КП-Екатеринбург» с детским омбудсменом Свердловской области Игорем Мороковым.

По его словам, три дочери и сын погибшей находятся в одном из учреждений Алапаевского района. В своих дальнейших действиях власти будут отталкиваться от наилучших для детей условий. «Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Во-первых, это само известие, что мама погибла. Чтобы детям обеспечивать психологическую безопасность. Будем решать, где лучше это сделать: в учреждении или у кого-то из родственников», — заявил Мороков.

Ранее в Свердловской области нашли тело многодетной жительницы поселка Коптелово Любови Белюшиной, пропавшей три недели назад. 22 декабря она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, и не вернулась.

Сообщалось, что россиянка жила в одном доме с пятью детьми и бывшим мужем, которого впоследствии задержали по подозрению в ее убийстве. Мужчина признался полиции, что задушил женщину и увез тело на машине на Режевской тракт.

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Константин Лысяков
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