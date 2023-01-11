Украина потребовала от международных банков уйти из России

Нацбанк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка

Нацбанк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Подчеркивается, что Нацбанк считает ужесточение санкций и внешнее давление на российскую экономику одним из приоритетов своей международной деятельности. Регулятор неоднократно обращался к международному финансовому сообществу с призывом прекратить бизнес-деятельность на территории России и Белоруссии. В частности, среди них были Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Отмечается, что с руководством и акционерами указанных групп проводились встречи, в ходе которых Нацбанк заверили в том, что они продолжают изучать будущее своих российских филиалов, однако они не увенчались успехом. «Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым», — сказано в сообщении.

Нацбанк заявил, что появившаяся информация о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников спецоперации, а также использование названия Луганской и Донецкой народных республик как отдельных субъектов является свидетельством того, что сделанные заявления «отличаются от фактического состояния дел».

Ранее Всемирный банк нашел угрозу повторения сценария редкого кризиса, когда мировая экономика впервые более чем за 80 лет может столкнуться с двумя глобальными экономическими спадами в течение одного десятилетия. По оценкам банка, в 2023 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 1,7 процента.

