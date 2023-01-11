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20:26, 11 января 2023Экономика

В ЕС признали сложность введения новых антироссийских санкций

В ЕС поставили под сомнение возможность введения санкций против Москвы с прежней скоростью
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) ставит под сомнение возможность введения антироссийских санкций с той же скоростью и в том же объеме в 2023 году, как это было в прошлом, сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, вводить новые ограничения в отношении Москвы становится все сложнее, так как пространства для этого не так много и большинство инструментов уже использованы.

«С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году», — признал источник.

Сейчас в ЕС не обсуждают новый пакет санкций против России, отметил источник, однако не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, что прогнозы противников Москвы на 2022 год не сбылись. По словам главы государства, это произошло в первую очередь благодаря гражданам России.

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Варвара Кошечкина
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